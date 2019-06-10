Кемеровский театр для детей и молодежи начинает гастроли в Китае

МОСКВА, 10 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В понедельник начинаются гастроли Кемеровского театра для детей и молодёжи в Шанхае, они продлятся 21 день.
Предполагается, что за это время артисты сыграют 24 спектакля, проведут несколько мастер-классов.
Артисты прибудут в китайский мегаполис по приглашению A.S.K. (Art space for kids) Shanghai. Знакомство организатора с российским театральным коллективом состоялось в 2015 году на фестивале Fratz festival в Берлине.
К слову, в июне прошлого коллектив кузбасского театра тепло принимали в столице Китая. В этом году помимо Шанхая артисты покажут спектакли еще Нанкине, Ханчжоу и Тяньцзине.