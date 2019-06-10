Кировский полицейский спас ребенка, спрыгнувшего на железнодорожные пути

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник Кировского линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Фофанов спас малолетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях перед подъезжающим поездом на вокзале в Кирове, сообщает МВД РФ.

Установлено, что семья с ребенком ожидала прибытия пассажирского поезда сообщением Челябинск-Санкт-Петербург на железнодорожном вокзале города Кирова. Родители отвлеклись и не заметили, как их сын спрыгнул на пути перед приближающимся поездом.