Кировский полицейский спас ребенка, спрыгнувшего на железнодорожные пути

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник Кировского линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Фофанов спас малолетнего ребенка, оказавшегося на железнодорожных путях перед подъезжающим поездом на вокзале в Кирове, сообщает МВД РФ.
Установлено, что семья с ребенком ожидала прибытия пассажирского поезда сообщением Челябинск-Санкт-Петербург на железнодорожном вокзале города Кирова. Родители отвлеклись и не заметили, как их сын спрыгнул на пути перед приближающимся поездом.
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"Находившийся рядом полицейский немедленно среагировал и мгновенно поднял его обратно на платформу. Спустя примерно полминуты состав подъехал к перрону. Благодаря своевременным и решительным действиям старшего сержанта полиции Дмитрия Фофанова, проявленным в экстремальной ситуации, мальчик был спасен", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.