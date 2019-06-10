В Торгово-промышленной палате отметили большое число зарубежных гостей ПМЭФ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Участие большого числа зарубежных предпринимателей, в том числе американских, в ПМЭФ, свидетельствует об их интересе к российскому рынку, сказал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, комментируя итоги форума.

"Конечно, участие - и в таком количестве - наших зарубежных партнеров. Там больше 70 стран. Вторая по численности, как мне сказали, делегация США, несмотря на то, что они инициаторы всевозможных санкций. Тем не менее, бизнес проявляет интерес, старается остаться на российском рынке, в том числе и американский", - сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах V международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Катырин напомнил о выступлениях болгарского президента и премьер-министра Словакии во время пленарного заседания ПМЭФ с участием российского президента Владимира Путина.

"Все говорили, что они против санкций. Мне кажется, что все больше и больше осознания вреда санкций появилось у политиков, что экономические потери достаточно серьезны. Не столько даже для нас, - по подсчетам экспертов, для них потери больше, чем для нас. Пока это не переросло в решения, но впечатление такое есть ", - подчеркнул глава ТПП.