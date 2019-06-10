В Госдуме прокомментировали политическую ситуацию в Молдавии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Деструктивные силы пытаются расшатать и спровоцировать хаос в Молдавии в то время, когда в стране после длительных переговоров возникла предпосылка для нормализации ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"В Молдове усилиями контролируемых олигархом (Владимиром - ред.) Плахотнюком Конституционного суда и партии демократов пытаются организовать государственный переворот. В момент, когда в стране путем длительных переговоров наконец сформировано коалиционное правительство и возникла предпосылка для нормализации ситуации, деструктивные силы пытаются расшатать молдавское государство и спровоцировать хаос", - приводит слова депутата его пресс-служба.

Железняк подчеркнул, что Россия выступает "за достижение внутреннего консенсуса в Молдове, сохранение спокойствия и безусловного суверенитета страны", а руководству страны следует "при полном соблюдении норм демократического общества мудро решить созданную проблему двоевластия".

"В России готовы к развитию сотрудничества с Республикой Молдова, мы рассчитываем, что руководству страны удастся справиться с кризисом. Мы также всецело поддерживаем курс Молдовы на военный нейтралитет, выступаем за восстановление конструктивного диалога, нормализацию и дальнейшее развитие российско-молдавских отношений. В интересах региона должно быть продолжено вдумчивое и цивилизованное обсуждение приднестровской проблематики", - добавил депутат.