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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Госдуме прокомментировали политическую ситуацию в Молдавии

11:20
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Деструктивные силы пытаются расшатать и спровоцировать хаос в Молдавии в то время, когда в стране после длительных переговоров возникла предпосылка для нормализации ситуации, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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"В Молдове усилиями контролируемых олигархом (Владимиром - ред.) Плахотнюком Конституционного суда и партии демократов пытаются организовать государственный переворот. В момент, когда в стране путем длительных переговоров наконец сформировано коалиционное правительство и возникла предпосылка для нормализации ситуации, деструктивные силы пытаются расшатать молдавское государство и спровоцировать хаос", - приводит слова депутата его пресс-служба.
Железняк подчеркнул, что Россия выступает "за достижение внутреннего консенсуса в Молдове, сохранение спокойствия и безусловного суверенитета страны", а руководству страны следует "при полном соблюдении норм демократического общества мудро решить созданную проблему двоевластия".
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"В России готовы к развитию сотрудничества с Республикой Молдова, мы рассчитываем, что руководству страны удастся справиться с кризисом. Мы также всецело поддерживаем курс Молдовы на военный нейтралитет, выступаем за восстановление конструктивного диалога, нормализацию и дальнейшее развитие российско-молдавских отношений. В интересах региона должно быть продолжено вдумчивое и цивилизованное обсуждение приднестровской проблематики", - добавил депутат.
Политик также выразил надежду на то, что "законно избранные молдавские власти смогут достойно пройти нынешнее испытание".
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Политический кризис в МолдавииГосдума РФСергей ЖелезнякМолдавияВ мире
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