Лесные пожары на Дальнем Востоке охватили за сутки свыше 22 тысячи гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Лесные пожары за сутки прошли свыше 22 тысяч гектаров территорий на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"По состоянию на 10 июня 00.00 мск, площадь, пройденная огнем за сутки, составляла 22187 гектаров", - говорится в сообщении.
За сутки в ДФО возникло 18 лесных пожаров. С учетом очагов, зарегистрированных в предыдущие дни, всего в округе полыхало 76 пожаров: 34 в Республике Саха (Якутия), 33 в Амурской области, шесть в Забайкальском крае, два в Республике Бурятия, а также один лесной пожар в Хабаровском крае.
Потушено восемь пожаров.
Пожароопасный сезон открыт на всей территории округа. Особые противопожарные режимы в лесах действуют на всей территории ЕАО и ряда районов Забайкальского края, Бурятии, Хабаровского края, Амурской области, Якутии, Сахалина, Камчатского края и Магаданской области.