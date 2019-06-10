Лесные пожары на Дальнем Востоке охватили за сутки свыше 22 тысячи гектаров

За сутки в ДФО возникло 18 лесных пожаров. С учетом очагов, зарегистрированных в предыдущие дни, всего в округе полыхало 76 пожаров: 34 в Республике Саха (Якутия), 33 в Амурской области, шесть в Забайкальском крае, два в Республике Бурятия, а также один лесной пожар в Хабаровском крае.