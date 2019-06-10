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РИА Новости

Эксперт: история с Huawei говорит о противоречивости процессов глобализации

11:16
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Huawei свидетельствует о противоречивости процессов глобализации, заявил Фан Биньсин, академик Китайской академии инженерных наук, прозванный у себя в стране "отцом китайского файрвола".
"Это очень печальная история с Huawei. Это очень прискорбный инцидент, но мы в Китае выступаем за глобализацию, и Китай - один из успешных ее участников. После этого инцидента мы увидели, что в глобализации очень много противоречивых вещей", - сказал Биньсин на пленарном заседании в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, открывшемся в понедельник в Ханты-Мансийске.
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"Некоторые государства с одной стороны предоставляют мировому сообществу свои достижения... но они могут получить такую реакцию, с которой столкнулась Huawei. Пострадать может не только Huawei или Китай, и акции американских компаний пошли вниз из-за этой истории. Это не очень хороший прецедент", - подчеркнул эксперт.
По его словам, никто пока так и не смог доказать, что продукты компании имеют вредоносные элементы.
"Поскольку продукты компании продвинуты, конкурентоспособны, возможно, поэтому они были подвергнуты этой атаке", - добавил он.
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Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.
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