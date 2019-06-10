В Калининградской области загорелся цех лакокрасочного завода

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Цех загорелся на площади 300 квадратных метров на территории лакокрасочного завода в Советске Калининградской области, есть угроза перехода огня на соседний цех, по предварительным данным, пострадавших нет.

"На улице Маяковского горит цех лакокрасочного завода "Балтик Коатингс" на площади 300 квадратных метров", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, существует угроза распространения пожара на соседний цех размером 50 на 20 метров. Из горящего здания эвакуированы 15 человек. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 45 человек и 13 единиц техники.

Пожару присвоен второй ранг сложности, информация о происшествии будет уточняться, сообщил РИА Новости представитель областного управления МЧС.