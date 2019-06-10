Эр-Рияд хочет договориться с Россией о прямых перелетах, сообщил источник

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия обсуждает с Россией открытие прямого авиасообщения, надеется достичь договоренностей в 2019 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

"Мы надеемся на достижение договоренностей по прямому авиасообщению в этом году. Но процесс занимает время, должны быть задействованы дипломатические каналы", - сказал собеседник агентства.