РВК, "Система" и Платформа НТИ будут совместно развивать соцтехнологии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания заключила на ПМЭФ-2019 трехстороннее соглашение с Благотворительным фондом "АФК "Система" и АНО "Платформа НТИ" о партнерстве в проведении технологичеких конкурсов Up Great с целью разработки и реализации проектов решения социальных проблем, сообщает пресс-служба РВК.
Документ подписали президент АФК "Система" Андрей Дубовсков, генеральный директор РВК Александр Повалко, президент Благотворительного фонда "Система" Анна Янчевская и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.
Как отметили в РВК, в настоящее время в рамках Национальной технологической инициативы проводится серия конкурсов Up Great, соорганизатором которых выступает РВК. Главная цель конкурсов — "преодолеть технологические барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения сложнейших задач глобального масштаба".
В этом году участники Up Great преодолевают технологические барьеры в области зимнего беспилотного транспорта и рабочих характеристик водородных топливных элементов.
В 2018 году впервые в России модель технологического конкурса была использована для решения социальных проблем. Оператор социальных инвестиций АФК "Система" - БФ "Система" провел исследовательский проект "Одиссея", направленный на создание технологий для поиска и спасения пропавших людей, напомнили в РВК.
Конкурс "Одиссея" объединил более тысячи энтузиастов: ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения. На участие в конкурсе подали заявки 130 инженерных команд из 42 городов России. Финал проекта состоится осенью 2019 года.
"Работа с корпорациями входит в число стратегических приоритетов Национальной технологической инициативы. Наша задача — предложить комфортные форматы взаимодействия крупного бизнеса и небольших технологических компаний, совмещая их интересы и возможности для создания прорывных продуктов на рынках НТИ. Крайне важно, что АФК "Система" не только разделяет ценности НТИ, но и готова оказать поддержку конкретным проектам", - приводится в сообщении комментарий генерального директора РВК Александра Повалко.