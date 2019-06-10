РВК, "Система" и Платформа НТИ будут совместно развивать соцтехнологии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания заключила на ПМЭФ-2019 трехстороннее соглашение с Благотворительным фондом "АФК "Система" и АНО "Платформа НТИ" о партнерстве в проведении технологичеких конкурсов Up Great с целью разработки и реализации проектов решения социальных проблем, сообщает пресс-служба РВК.

Документ подписали президент АФК "Система" Андрей Дубовсков, генеральный директор РВК Александр Повалко, президент Благотворительного фонда "Система" Анна Янчевская и спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

Как отметили в РВК, в настоящее время в рамках Национальной технологической инициативы проводится серия конкурсов Up Great, соорганизатором которых выступает РВК. Главная цель конкурсов — "преодолеть технологические барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения сложнейших задач глобального масштаба".

В этом году участники Up Great преодолевают технологические барьеры в области зимнего беспилотного транспорта и рабочих характеристик водородных топливных элементов.

В 2018 году впервые в России модель технологического конкурса была использована для решения социальных проблем. Оператор социальных инвестиций АФК "Система" - БФ "Система" провел исследовательский проект "Одиссея", направленный на создание технологий для поиска и спасения пропавших людей, напомнили в РВК.

Конкурс "Одиссея" объединил более тысячи энтузиастов: ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов власти и добровольческого движения. На участие в конкурсе подали заявки 130 инженерных команд из 42 городов России. Финал проекта состоится осенью 2019 года.