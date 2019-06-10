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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Комарова призвала стимулировать "цифровое общение" власти и граждан

10:54
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Евгений Биятов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. "Цифровое" общение власти и граждан необходимо стимулировать, сокращая роль конкретных чиновников в обеспечении жизнедеятельности людей, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Я работаю в органах власти, понимаю, что чем меньше будет чиновников в получении людьми необходимого для обеспечения жизнедеятельности, тем, скорее всего, этот мир будет более доброжелательным человеку... Все, что касается обслуживания человека, здесь нужно создавать условия, чтобы выталкивать нас всех и граждан на грамотное цифровое общение", - сказала Комарова на пленарном заседании "Цифровая трансформация в России и мире. Направления, стратегии, барьеры" в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.
По ее словам, этот сектор нуждается в стимулировании, при этом крайне важно в целом повышать цифровую грамотность граждан, мотивировать их к взаимодействию с властью в цифровой среде.
"Я, представляя себе будущее, например, думаю о том, что по крайней мере такой работы как губернатор быть не должно", - добавила Комарова.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
8 июня, 00:46
Комарова назвала ключевые темы IT-форума в Югре
Форум открылся в Ханты-Мансийске в понедельник, он продлится два дня на нескольких площадках столицы Югры. Его программа предполагает более 30 мероприятий, а ключевая тема форума - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".
Ранее в интервью РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума Комарова отмечала, что в адрес организаторов поступило не менее 3 тысяч заявок от участников IT-форума, ожидаются делегации более чем из 50 стран и 60 регионов РФ. Она подчеркивала, что интерес к этому событию остается устойчивым, а само мероприятие мобилизует "светлые умы и предпринимательскую активность".
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваОбщество
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