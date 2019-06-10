Комарова призвала стимулировать "цифровое общение" власти и граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. "Цифровое" общение власти и граждан необходимо стимулировать, сокращая роль конкретных чиновников в обеспечении жизнедеятельности людей, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

"Я работаю в органах власти, понимаю, что чем меньше будет чиновников в получении людьми необходимого для обеспечения жизнедеятельности, тем, скорее всего, этот мир будет более доброжелательным человеку... Все, что касается обслуживания человека, здесь нужно создавать условия, чтобы выталкивать нас всех и граждан на грамотное цифровое общение", - сказала Комарова на пленарном заседании "Цифровая трансформация в России и мире. Направления, стратегии, барьеры" в рамках XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

По ее словам, этот сектор нуждается в стимулировании, при этом крайне важно в целом повышать цифровую грамотность граждан, мотивировать их к взаимодействию с властью в цифровой среде.

"Я, представляя себе будущее, например, думаю о том, что по крайней мере такой работы как губернатор быть не должно", - добавила Комарова.

Форум открылся в Ханты-Мансийске в понедельник, он продлится два дня на нескольких площадках столицы Югры. Его программа предполагает более 30 мероприятий, а ключевая тема форума - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".