Родственницу убитой семьи в Якутии доставили с ранением в медучреждение

ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства тройного убийства в поселке Угольный Якутии, четвертая жертва преступления, 64-летняя родственница убитой семьи, госпитализирована в медучреждение, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение, что 60-летний местный житель в ходе конфликта с соседями по даче совершил убийство 38-летнего мужчины, его 39-летней беременной жены, а также их 14-летней дочери.

СУ СК Якутии возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" и "покушение на убийство четырёх лиц".

"Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь", - сказала Дворецкая.

"В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается", - добавила она.