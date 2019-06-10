В "Алросе" подтвердили сообщения о хищениях алмазов с участием сотрудницы

Задержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК "АЛРОСА"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. АК "Алроса" подтвердила информацию о хищениях алмазов с участием своей сотрудницы, говорится в сообщении компании.

Ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России и ФСБ задержали сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов.

"Алроса" полностью подтверждает информацию ФСБ России о пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) компании. Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности "Алросы" . Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен", - говорится в сообщении пресс-службы компании.