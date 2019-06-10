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РИА Новости

В "Алросе" подтвердили сообщения о хищениях алмазов с участием сотрудницы

10:39
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК "АЛРОСА"
Задержание сотрудниками ФСБ РФ члена преступной группы, причастной к деятельности по осуществлению на системной основе хищений алмазного сырья из АК АЛРОСА
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. АК "Алроса" подтвердила информацию о хищениях алмазов с участием своей сотрудницы, говорится в сообщении компании.
Ранее в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России и ФСБ задержали сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании "Алроса" и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов на миллионы долларов.
Бриллиант. Архивное фото
1 июня 2018, 03:04
В России начинают эксперимент по борьбе с фальшивыми бриллиантами
"Алроса" полностью подтверждает информацию ФСБ России о пресечении масштабной схемы хищений алмазного сырья в Единой сбытовой организации (ЕСО) компании. Операция проведена при непосредственном участии службы безопасности "Алросы" . Несколько лет назад компания провозгласила курс на искоренение случаев коррупции. Этот курс будет продолжен", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Компания не комментирует ход расследования и проводит собственные служебные расследования", - отмечается в сообщении.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФФСБ РФАлросаРоссияПроисшествия
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