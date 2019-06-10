Ушаков заявил, что в России видят "кивки" США в сторону налаживания диалога

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Можно в последнее время углядеть "кивки" со стороны администрации США в сторону налаживания отношений с РФ, хорошо бы, чтобы они подкреплялись практическими шагами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Где находятся сейчас российско-американские отношения, их состояние - всем хорошо известно. Правда, в самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы или, так скажем, кивки со стороны администрации в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне", - заявил Ушаков, выступая на V "Примаковских чтениях".
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"Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами", - подчеркнул он.
Вместе с тем, уточнил помощник главы государства, российская сторона отдаёт себе отчёт в том, что США уже практически вступили в очередной предвыборный цикл.
"На фоне преобладающих в политической элите антироссийских настроений, истерии на Капитолийском холме робким позитивным сигналам пробиться в сферу реальной политики будет, конечно, непросто. У нас же настрой к выправлению отношений никогда не пропадал, понимаем, насколько важны эти отношения для обеспечения безопасности и стабильности в мире. Посмотрим, конечно. Но подчеркну, мы готовы подхватить любые твиты, любые конструктивные импульсы", - заверил Ушаков.