Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прием заявок на второй в 2019 году конкурс президентских грантов стартовал в понедельник, он продлится до 31 июля, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. В первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году принял участие 8 251 проект, всего было подано более 9 тысяч заявок. В список победителей вошли 1 644 некоммерческих организации с общей суммой предоставляемых грантов 3 миллиарда 300 миллионов рублей.

"10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года. Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что заявки на участие принимаются в электронном виде ‪до 31 июля, при этом Фонд рекомендует подавать заявки до 24 июля, чтобы у заявителей осталось время на устранение возможных технических ошибок.‬

В пресс-службе Фонда также рассказали, что итоги второго конкурса будут подведены ‪к 14 октября‬, а стартовать поддержанные проекты смогут ‪с 1 ноября 2019 года‬. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределена сумма до 4,5 миллиардов рублей.