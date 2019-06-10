Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР заявили о 33 нарушениях в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 17 раз... Ранение получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.