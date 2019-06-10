В МЧС назвали причину пожара в морском университете в Новороссийске

Вечером воскресенья сообщалось, что на проспекте Ленина горит внутренняя обшивка здания государственного морского университета на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным руководства вуза, возгорание произошло в ангаре, где находилось оборудование для тренировок будущих моряков. ПО сообщению ГУМЧС, к 22.31 мск воскресенья пожар был полностью ликвидирован.