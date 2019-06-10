В МЧС назвали причину пожара в морском университете в Новороссийске

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Причиной пожара в государственном морском университете имени Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске стало короткое замыкание, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Вечером воскресенья сообщалось, что на проспекте Ленина горит внутренняя обшивка здания государственного морского университета на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По данным руководства вуза, возгорание произошло в ангаре, где находилось оборудование для тренировок будущих моряков. ПО сообщению ГУМЧС, к 22.31 мск воскресенья пожар был полностью ликвидирован.
"Точная причина - короткое замыкание", - сообщили в региональном управлении МЧС. Как сообщили агентству в университете, загорелся электрощиток, и сработала автоматическая пожарная сигнализация.