Ушаков: Россию вынуждают реагировать на шаги, расшатывающие стабильность

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россию вынуждают реагировать на шаги, расшатывающие стратегическую стабильность, Москва не допустит ситуаций, когда страна осталась бы беззащитной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мне кажется, что буквально все присутствующие в этом зале считают, что сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а, наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов. Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на упомянутые шаги", - заявил Ушаков на V "Примаковских чтениях".

"Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а ее безопасность - ослабленной. Беззащитными мы не будем, и вы все знаете, что говорил (президент РФ) Владимир Путин, в частности, по поводу наших новых ракетных и других систем", - подчеркнул он.

Ушаков отметил, что в настоящее время под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями.

"Причем шаги, предпринятые руководством США, основываются на иллюзии свободы рук в сфере военного строительства, а издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными", - уверен он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что развал системы соглашений, обеспечивающих правила поведения в военно-стратегической области, "грозит ростом военных рисков и расползанием оружия массового поражения".

Он напомнил о шагах США в этой сфере - в 2002 году Штаты вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 году "решили хлопнуть дверью в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".