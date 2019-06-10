СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре под Оренбургом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возбуждено дело по факту гибели двух взрослых и девятилетнего мальчика во время пожара в доме в Оренбургской области, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли трое человек, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около шести часов 8 июня загорелся дом по улице Мельничной в селе Беловка Сакмарского района. После тушения пожара обнаружены тела 62-летней хозяйки дома, ее 41-летнего сына и девятилетнего внука.