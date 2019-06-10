Корректировку проекта утилизации отходов БЦБК могут перенести на 2020 год

ИРКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Росгеология, выполняющая работы по утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) не предоставила минприроды Иркутской области технологии по переработке шлам-лигнина, корректировка проекта может перенестись на 2020 год, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Во время рабочего совещания губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков обсудили мероприятия, связанные с ликвидацией последствий негативного воздействия отходов БЦБК.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года между министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и АО "Росгеология" был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК". Первоначально предполагалось использовать технологию превращения отходов в монолитное вещество с помощью смешивания шлам-лигнина с рядом компонентов. Но Генпрокуратура запретила ее использование, признав небезопасной. Техническое задание к контракту было откорректировано дополнительным соглашением, которое предусматривало инженерные изыскания полигонов захоронения отходов "Солзанский", "Бабхинский" и очистных сооружений ОАО "БЦБК" с прохождением государственных экспертиз. Эти работы АО "Росгеология" выполняет за счет собственных средств в срок до 30 июня 2019 года.

Глава регионального министерства природных ресурсов и экологии доложил губернатору, что на сегодняшний день предлагаемые к применению технологии по переработке шлам-лигнина и ликвидации щелокосодержащей жидкости АО "Росгеология" не представлены. Работы на промышленной площадке для получения опытно-промышленных образцов и технологии переработки по шлам-лигнину не выполняются.

"Предложение, вынесенное АО "Росгеология" о разделении работ по проектированию на три этапа имеет право на рассмотрение. Но при таком варианте есть риск, что сроки по корректировке проектной документации перенесутся на 2020 год", - сообщил Крючков.

Он также заявил, что на сегодняшний день АО "Росгеология" крайне неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту: позиция подрядчика свелась к написанию писем о перераспределении ответственности за возникающие риски при выполнении мероприятий.

В свою очередь Левченко отметил, что единого варианта решения вопроса с утилизацией отходов БЦБК, как это предусматривалось первым проектом, нет.