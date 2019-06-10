Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
"Сегодня в 07.20 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовка Вторая в направлении Васильевки с применением минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции... По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.
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