Мирзиеев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник в телефонном разговоре поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах главы Казахстана, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает с 70,76% голосов.

"В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мирзиеев отметил, что итоги голосования еще раз продемонстрировали полное доверие и широкую поддержку, оказанные народом президенту Казахстана, высокую оценку вклада Токаева в устойчивое развитие и повышение международного авторитета страны.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанского сотрудничества, а также региональной и международной повестки. В частности, рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках мероприятий многосторонних организаций, отметили в пресс-службе.

"Президенты двух государств вновь подчеркнули приоритетный характер последовательного развития и укрепления отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.