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РИА Новости

Мирзиеев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

09:29
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник в телефонном разговоре поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах главы Казахстана, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает с 70,76% голосов.
"В начале беседы глава нашего государства искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Мирзиеев отметил, что итоги голосования еще раз продемонстрировали полное доверие и широкую поддержку, оказанные народом президенту Казахстана, высокую оценку вклада Токаева в устойчивое развитие и повышение международного авторитета страны.
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В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанского сотрудничества, а также региональной и международной повестки. В частности, рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках мероприятий многосторонних организаций, отметили в пресс-службе.
"Президенты двух государств вновь подчеркнули приоритетный характер последовательного развития и укрепления отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.
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Выборы президента КазахстанаКасым-Жомарт ТокаевШавкат МирзияевВ мире
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