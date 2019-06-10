Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T09:05Z
https://ria.ru/20190610/1555428899.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/40/1553574042_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_cc93c61272c131d0de548b2e2a1a9874.jpg
РИА Новости

В МВД оценили перспективу прямых контактов с полицией США

09:05
255
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
ООН, 10 июн - РИА Новости. Решение двусторонних вопросов правоохранительных систем России и США более перспективно при прямом контакте, чем через посредничество Интерпола, заявил РИА Новости начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов.
"Двусторонние контакты с США представляются нам более перспективными, чем те, которые основываются на базе взаимодействия по линии Интерпола", - сказал Попов.
Здание Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Архивное фото
25 июля 2018, 11:51
СК хочет предложить Интерполу создать спецгруппы по киберпреступлениям
По его словам, "правоохранительные органы США, конечно, помогают нам в розыске и поимке преступников".
"У нас ежедневные контакты – телефонные звонки, электронная почта. У нас нет проблем передать какую-то информацию, и "железного занавеса" не существует", - добавил представитель МВД.
Он рассказал, что "преступники, пользуясь различными политическими моментами и разногласиями, нестыковками законодательства, стремятся, совершив что-то, покинуть страну, как правило, вывезти деньги, ради чего все и делается, и скрыться за рубежом".
"Поэтому здесь правоохранителям никуда не деться от тесных контактов. С американцами у нас есть практические примеры в плане розыска лиц, установления преступников, скрывающихся от следствия, мы ведем тесную работу", - отметил Попов.
При этом представитель МВД пояснил, что у РФ с США отсутствует основной правовой документ - договор о выдаче, что очень осложняет работу. "У нас есть менее значимые с юридической точки зрения документы – меморандумы", - добавил Попов.
Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
5 июля 2018, 20:06
Бастрыкин оценил взаимодействие Интерпола с российскими правоохранителями
310002
Обсудить 0
ИнтерполРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
12:04"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
12:03Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС
12:03Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:01Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского атома
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
11:46Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за ухудшения погоды
11:46Президент Киргизии поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане
11:45Пожар на лакокрасочном заводе под Калининградом перекинулся на соседний цех
Лента новостейМолния