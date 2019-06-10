В МВД оценили перспективу прямых контактов с полицией США

Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото

Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка

ООН, 10 июн - РИА Новости. Решение двусторонних вопросов правоохранительных систем России и США более перспективно при прямом контакте, чем через посредничество Интерпола, заявил РИА Новости начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов.

"Двусторонние контакты с США представляются нам более перспективными, чем те, которые основываются на базе взаимодействия по линии Интерпола", - сказал Попов.

По его словам, "правоохранительные органы США, конечно, помогают нам в розыске и поимке преступников".

"У нас ежедневные контакты – телефонные звонки, электронная почта. У нас нет проблем передать какую-то информацию, и "железного занавеса" не существует", - добавил представитель МВД.

Он рассказал, что "преступники, пользуясь различными политическими моментами и разногласиями, нестыковками законодательства, стремятся, совершив что-то, покинуть страну, как правило, вывезти деньги, ради чего все и делается, и скрыться за рубежом".

"Поэтому здесь правоохранителям никуда не деться от тесных контактов. С американцами у нас есть практические примеры в плане розыска лиц, установления преступников, скрывающихся от следствия, мы ведем тесную работу", - отметил Попов.