В России более 2,4 млн человек привили от энцефалита с начала года

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 2,4 миллиона человек с начала года привито от клещевого энцефалита в России, всего планируется ввести вакцины более трем миллионам, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей.

По еженедельным данным, обращаемость в медучреждения пострадавших от укусов клещей не превышает средних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

Добавляется, что в большинстве субъектов приступили к акарицидным обработкам, проведены обработки на территории более 122 тысяч гектаров. Также в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,4 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек. В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 180 тысяч клещей", - говорится в сообщении.