В Югре в ДТП с легковушкой погиб человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, водитель погиб, семеро пассажиров пострадали, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации ведомства, в воскресенье около 16.20 (14.20 мск) на трассе в Октябрьском районе автомобиль Lada вылетел в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением, в этот момент в машине находились восемь человек.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте, семь пассажиров в возрасте от 24 до 32 лет получили травмы", - рассказали в автоинспекции.