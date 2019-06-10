Наблюдатель из Италии отметил прозрачность выборов в парламент Южной Осетии

"Моя миссия - донести до западных стран и, в частности, до парламента Италии информацию о том, что положение вещей в Южной Осетии не соответствует публикациям западных СМИ и руководство республики поддерживается народом. Думаю, на основании этого западные страны смогут развивать сотрудничество с вашей республикой", – отметил также Пресси.