Наблюдатель из Италии отметил прозрачность выборов в парламент Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 июн - РИА Новости. Представитель Италии Маттэо Пресси, который прибыл в Южную Осетию в качестве международного наблюдателя на выборах в парламент, считает, что волеизъявление югоосетинского народа абсолютно транспарентно.
В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы депутатов парламента. В связи с этим в республику прибыли десятки международных наблюдателей, в том числе из Италии, Японии, Бельгии, Германии, Финляндии и Чехии.
"Представитель Италии Маттэо Пресси заявил, что волеизъявление осетинского народа абсолютно транспарентно", - говорится на сайте югоосетинского президента.
Глава республики Анатолий Бибилов ранее провел встречу с международными наблюдателями.
"Моя миссия - донести до западных стран и, в частности, до парламента Италии информацию о том, что положение вещей в Южной Осетии не соответствует публикациям западных СМИ и руководство республики поддерживается народом. Думаю, на основании этого западные страны смогут развивать сотрудничество с вашей республикой", – отметил также Пресси.