В ЛНР заявили об обстреле территории республики со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в Народной милиции ЛНР.
В воскресенье в ЛНР сообщали о двух зафиксированных нарушениях перемирия со стороны силовиков.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, силовики вели огонь в направлении населенного пункта Лозовое.