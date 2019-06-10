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РИА Новости

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

07:29
82984
© РИА Новости / Владимир ПесняСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 10 иян - РИА Новости. Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google.
Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Как выяснили в Google, Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.
Атака подобного типа проводится через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют им готовые продукты. К их услугам прибегает большое количество организаций.
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Назван самый защищенный смартфон
Google не раскрывает подробности, как хакеры обманывают разработчиков софта и встраивают вирус в Android. Сообщается лишь, что они могут установить скрытый вирус не только при производстве смартфона, но и позже — с обновлением.
Какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке вирусом Triada, не сообщается. Однако известно, что в 2017 году разновидность этой вредоносной программы нашли в устройствах китайских компаний Leagoo и Nemu.
Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз, зафиксировала активность мобильного Android-трояна Gustuff, жертвами которого могут стать клиенты международных банков, а также пользователи мобильных криптокошельков и ресурсов электронной коммерции.
Задача трояна — вывод со счетов пользователей как обычных денег, так и криптовалюты. Он потенциально нацелен на пользователей мобильных приложений крупнейших банков, таких как Bank of America, Bank of Scotland или J.P. Morgan, маркетплейсов, онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров (PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett, Revolut), а также криптокошельков (Bitcoin Wallet, BitPay, Cryptopay, Coinbase).
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Популярные комментарии
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10 июня, 07:33
Felix D
11110020
Эти Leagoo и Nemu вообще кто-нибудь видел в магазинах?))) "сенсация" ))))
10 июня, 07:55
yyard.81
991001
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