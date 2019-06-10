На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

МОСКВА, 10 иян - РИА Новости. Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google.

Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама. Как выяснили в Google, Android-трояны этого вида могут быть предустановленными.

Атака подобного типа проводится через сторонних поставщиков программного обеспечения, которые помогают компаниям-производителям дорабатывать функционал или предоставляют им готовые продукты. К их услугам прибегает большое количество организаций.

Google не раскрывает подробности, как хакеры обманывают разработчиков софта и встраивают вирус в Android. Сообщается лишь, что они могут установить скрытый вирус не только при производстве смартфона, но и позже — с обновлением.

Какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке вирусом Triada, не сообщается. Однако известно, что в 2017 году разновидность этой вредоносной программы нашли в устройствах китайских компаний Leagoo и Nemu.

Ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз, зафиксировала активность мобильного Android-трояна Gustuff, жертвами которого могут стать клиенты международных банков, а также пользователи мобильных криптокошельков и ресурсов электронной коммерции.