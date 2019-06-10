Лепс отреагировал на отмену выступления "Машины времени"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы “Машина времени” в Кремле в День России. Заявление музыканта приводит Заслуженный артист РФ, певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы “Машина времени” в Кремле в День России. Заявление музыканта приводит радиостанция “Говорит Москва”

По словам исполнителя, который будет участвовать в праздничном мероприятии, он не видит в произошедшем политической подоплеки.

Артист выразил сожаление, что коллектив не примет участие в праздничном концерте.

Певец также отметил, что узнать истинную причину отмены выступления невозможно.

“Вдруг что не то скажут в прямом эфире”

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин в комментарии Ura.ru выразил мнение, что выступление группы отменили, поскольку музыканту "вдруг что не то скажут в прямом эфире".

Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.

По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменой выступления.

При этом лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, что пообщался с организаторами концерта. Они объяснили ему, что "по-другому сверстали программу". Музыкант порекомендовал журналистам обратиться к организаторам праздничного концерта за разъяснениями, так как другой информации у него нет.

Изначально планировалось, что в ходе концерта на Красной площади группа исполнит две песни. Также выступить на мероприятии должны Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие известные российские артисты.

В конце мая, отвечая на нападки по поводу выступления на Дне России, Макаревич, как сообщают СМИ, заявил, что все, кто критикует его, не являются поклонниками его творчества.

"Укатила в прошлое "Машина времени"

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.

Некоторые комментаторы сочли, что век коллектива уже прошел.

"Кто-то очень расстроился? Укатила в прошлое уже давно "Машина времени", — написала Алиса Варшавская.

Другие припомнили лидеру "Машины времени" Андрею Макаревичу его политическую позицию.

"Макаревич и Россия — понятия несовместимые", — считает Виталий Стратинский. Он посоветовал музыканту идти на Запад, которому тот, по его мнению, "сдался душой".

Некоторые пользователи расстроились из-за отмены выступления рок-группы.

"Вообще, Макаревич настрадался, конечно. Его выгнали со всех каналов <...>, перестали приглашать на концерты. И вот сейчас, когда "Машине Времени" 50, их не пустили на Красную площадь", — говорится в комментарии Сергея Колесникова.

Машина времени

"Машина времени" — советская и российская рок-группа. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Андрей Державин.

Предшественником "Машины времени" была группа под названием "The Kids", образовавшаяся в московской школе № 19 в 1968 году.