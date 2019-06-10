Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T01:16Z
https://ria.ru/20190610/1555426411.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155161/78/1551617806_0:335:2966:2003_1036x0_80_0_0_b73eb15bb046254a99bc4e95cbdd27f6.jpg
РИА Новости

Лепс отреагировал на отмену выступления "Машины времени"

01:16
25219
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Певец Григорий Лепс . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы “Машина времени” в Кремле в День России. Заявление музыканта приводит радиостанция “Говорит Москва”.
По словам исполнителя, который будет участвовать в праздничном мероприятии, он не видит в произошедшем политической подоплеки.
Артист выразил сожаление, что коллектив не примет участие в праздничном концерте.
Певец также отметил, что узнать истинную причину отмены выступления невозможно.
Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии
30 апреля, 23:39
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

“Вдруг что не то скажут в прямом эфире”

Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин в комментарии Ura.ru выразил мнение, что выступление группы отменили, поскольку музыканту "вдруг что не то скажут в прямом эфире".
Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.
По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменой выступления.
При этом лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, что пообщался с организаторами концерта. Они объяснили ему, что "по-другому сверстали программу". Музыкант порекомендовал журналистам обратиться к организаторам праздничного концерта за разъяснениями, так как другой информации у него нет.
Изначально планировалось, что в ходе концерта на Красной площади группа исполнит две песни. Также выступить на мероприятии должны Александр Розенбаум, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие известные российские артисты.
В конце мая, отвечая на нападки по поводу выступления на Дне России, Макаревич, как сообщают СМИ, заявил, что все, кто критикует его, не являются поклонниками его творчества.
Владимир Зеленский
25 апреля, 18:11
Макаревич объяснил ненависть политиков к Зеленскому

"Укатила в прошлое "Машина времени"

Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
Некоторые комментаторы сочли, что век коллектива уже прошел.
"Кто-то очень расстроился? Укатила в прошлое уже давно "Машина времени", — написала Алиса Варшавская.
Другие припомнили лидеру "Машины времени" Андрею Макаревичу его политическую позицию.
"Макаревич и Россия — понятия несовместимые", — считает Виталий Стратинский. Он посоветовал музыканту идти на Запад, которому тот, по его мнению, "сдался душой".
Некоторые пользователи расстроились из-за отмены выступления рок-группы.
"Вообще, Макаревич настрадался, конечно. Его выгнали со всех каналов <...>, перестали приглашать на концерты. И вот сейчас, когда "Машине Времени" 50, их не пустили на Красную площадь", — говорится в комментарии Сергея Колесникова.
Музыкант Андрей Макаревич выступает на парламентских слушаниях Об основных принципах правового регулирования в новом законе О культуре в Государственной Думе РФ
23 марта, 18:15
Депутат пошутила над нарисованной Макаревичем свиньей

Машина времени

"Машина времени" — советская и российская рок-группа. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Андрей Державин.
Предшественником "Машины времени" была группа под названием "The Kids", образовавшаяся в московской школе № 19 в 1968 году.
В этом году "Машина времени" отмечает свое 50-летие юбилейным туром. Концерт в столице в рамках тура пройдет 29 июня на стадионе "Открытие Арена".
Музыкант Андрей Макаревич
18 марта, 17:42
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
921905244
Обсудить 51
Машина времениАндрей МакаревичМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Правильно что отменили.. Пусть хохлам едет, поет. С начало Родину пусть любить научится и людей, ее населяющих, уважать..
10 июня, 04:57
СДСергей Д
89100013
место шута, пусто не бывает, всегда найдётся кому развлечь толпу.
10 июня, 01:49
Николай Евгения Сухоручкины
3641217
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Демпартия Молдавии начинает сбор подписей для отставки президента Додона
12:08ФСБ показала богатства "алмазной мафии", укравшей более 500 камней
12:06На западе Украины шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
12:04США придумывают причины для новых санкций, считает глава ТПП
12:04"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
12:03Бельгию могут исключить из проектов оборонного сотрудничества ЕС
12:03Прах четырех жертв крушения катера на Дунае вернули в Южную Корею
12:01Гендиректор МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранского атома
12:00В Москве поприветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции
11:59МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии
11:57Минздрав разработает проект о регистре доноров костного мозга
11:56Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос
11:56В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
11:55Дело руководившего тушением пожара в "Зимней вишне" Бурсина поступило в суд
11:54Слуцкий прокомментировал избрание Токаева президентом Казахстана
11:54Суд отказался продлить домашний арест экс-главы СвЖД
11:52В Москве пожарные спасли из канализационного коллектора утиную семью
11:49Геологи нашли следы астероидного "конца света" в Великобритании
11:48МГУ выделил 800 мест на целевое обучение
11:48Власти рассказали о состоянии туристов, попавших в ДТП в Сочи
Лента новостейМолния