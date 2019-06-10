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РИА Новости

РФ хочет объединить усилия стран, чтобы не допустить вред от цифровизации

00:42
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия выступает за активную координацию усилий всех стран по недопущению возможных негативных последствий информационной эры, а также поиску мировым сообществом адекватных ответов на них, заявил журналистам первый замруководителя аппарата кабмина Сергей Приходько.
По его словам, именно эти идеи будут предложены для обсуждения партнерами по МОТ в ходе предстоящих дискуссий на 108-й сессии Международной конференции труда, участие в которой примет российский премьер Дмитрий Медведев.
"Цифровая повестка является одним из ключевых вопросов для обсуждения на различных международных экономических площадках. Помимо выгод и благ, которые несет цифровая революция, она также может иметь негативные системные социально-экономические и политические последствия для человека, бизнеса и государства", - сказал Приходько.
В частности, по его словам, к ним относятся углубление неравенства между развитыми и развивающимися странами, сокращение рабочих мест, угроза фундаментальным правам и свободам человека.
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"В этой связи российская сторона считает необходимым делать упор на совершенствование образования с целью создания совместными усилиями общества знаний; подготовке квалифицированных кадров; предоставлении качественной, доступной и достоверной информации для всех слоев общества. Приоритетом должна оставаться задача по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности, включая конфиденциальность личных электронных коммуникаций, персональных данных и прав потребителей", - сказал он.
По его словам, следует вести работу по подготовке современного общества к массовому внедрению в повседневную жизнь искусственного интеллекта, к переходу в новую эпоху цифровых технологий без ущерба для личных интересов и безопасности.
"Россия выступает за активную координацию усилий всех стран по недопущению возможных негативных последствий информационной эры, а также поиску мировым сообществом адекватных ответов на них. Эти идеи будут предложены для обсуждения партнерами по МОТ в ходе предстоящих дискуссий на 108-й сессии Международной конференции труда", - отметил он.
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Сергей ПриходькоРоссияОбщество
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