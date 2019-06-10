Россия довольна взаимодействием с МОТ и заинтересована в его укреплении

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия довольна взаимодействием с Международной организацией труда (МОТ) и заинтересована в его укреплении, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Женеву с двухдневным визитом, где примет участие в конференции МОТ.

"Придаем большое значение сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ), отмечающей в этом году 100-летний юбилей. Поддерживаем миссию и задачи этой авторитетной международной структуры. Положительно оцениваем многолетнюю деятельность МОТ по подготовке конвенций и рекомендаций в области социально-трудовых отношений", - сказал Приходько.

По его словам, в России активно используются стандарты Организации, что способствует обеспечению оптимальных условий труда и улучшению качества жизни работников. Российской Федерацией ратифицированы 77 конвенций МОТ, а также два протокола.

Приходько напомнил, что в настоящее время осуществляется Программа сотрудничества на 2017-2020 годы, которая направлена, в частности, на расширение занятости, повышение уровня социальной защиты, улучшение условий труда, развитие социального диалога.

В рамках проектной деятельности России и МОТ, как рассказал Приходько, реализуются проекты "Применение стратегии профессиональной подготовки кадров "Группы двадцати", а также, совместно с российской компанией "ЛУКОЙЛ", - "Партнерство в сфере занятости молодежи СНГ".