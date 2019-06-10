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РИА Новости

Биография Валентина Смирнитского

04:32
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Смирнитский перед началом фильма "Джентльмены, удачи!" Александра Баранова и Дмитрия Киселева
Актер Валентин Смирнитский перед началом фильма Джентльмены, удачи! Александра Баранова и Дмитрия Киселева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер театра и кино, народный артист России Валентин Георгиевич Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве.
В 1965 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой).
По окончании училища был приглашен в три московских театра и Театр имени Ленсовета в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Артист принял приглашение режиссера Анатолия Эфроса и был зачислен в труппу московского "Ленкома", где служил с 1965 по 1967 год. На сцене театра дебютировал в роли Треплева в спектакле "Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова.
С 1967 по 1999 год Смирнитский играл в театре на Малой Бронной. Здесь актер исполнил роли Андрея Прозорова в "Трех сестрах", Дон Жуана в одноименной постановке, Кассио в "Отелло", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Кочкарева в "Женитьбе" и другие.
С 1999 по 2004 год артист служил в Театре Луны, где сыграл роль императора Николая I в "Путешествии дилетантов".
С 2004 года играет в антрепризе.
Кинодебют Смирнитского состоялся в 1965 году в фильме режиссера Вадима Дербенева "Последний месяц осени". Известность пришла к нему после ролей в таких популярных фильмах как "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Удар! Еще удар!" (1968), "Щит и меч" (1968), "Адъютант Его превосходительства" (1969).
Одной из самых успешных в карьере Смирнитского стала роль Портоса в многосерийном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевич "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979).
В 1980-х годах актер много снимался в кино и сыграл в таких картинах, как "Однажды, двадцать лет спустя" (1980), "Отцы и деды" (1982), "Шурочка" (1982), "Третий в правом ряду" (1984), "Искренне Ваш" (1985), "Визит к Минотавру" (1987), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Артистка из Грибова" (1988), "Визит дамы" (1989) и других.
В 1990-х годах актер вновь исполнил роль Портоса в картине "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), сыграл в фильмах "Скандал в нашем Клошгороде" (1993), "Аферы, музыка, любовь…" (1997), "Любовь зла…" (1999) и других.
В последующие годы Смирнитский снялся в фильмах "Лицо французской национальности" (2000), "Театральный роман" (2002), "Вокзал" (2003), "Пан или пропал" (2003), "Красная капелла" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), "Возвращение мушкетеров" (2009), "Любовь – не то, что кажется" (2009), "Джентльмены, удачи!" (2012), "Легенда №17" (2012), "Чиста вода у истока" (2014), "Идеальная жертва" (2015), "Таинственная страсть" (2015) и другие.
Фильмография артиста насчитывает более 80 киноработ. Среди фильмов последних лет "Мавр сделал свое дело" (2016), "Серебряный бор" (2017), "Любовь по найму" (2018), "Пассажир из Сан-Франциско" (2019) и др.
Актер также играл в большом количестве сериалов, среди которых "На углу у Патриарших-2,3,4" (2001, 2004), "Вокзал" (2003), "Исцеление любовью" (2004), "Умножающий печаль" (2005), "Страсти по кино" (2006), "Путейцы" (2007), "Две сестры" (2008), "Папины дочки" (2009-2010), "Повороты судьбы" (2013), "Курортная полиция" (2014), "Идеальная жертва" (2015), "Тайна кумира" (2016) и другие.
Валентин Смирнитский выступил в качестве актера дубляжа множества игровых и анимационных лент: "Воздушный мост" (1974), "Красивая жизнь" (1990), "Аладдин" (1994-1995), "Адвокат дьявола" (1997), "Пятый элемент" (1997), "Большой Лебовски" (1998), "Котопес" (1998-2001), "Дневник Бриджит Джонс" (2004) и другие.
Валентин Смирнитский – народный артист РФ (2005).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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