Спикер Гречаный не видит смысла в роспуске парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила, что не видит смысла в роспуске парламента в соответствии с решением КС, депутаты продолжат работу.

"Мы не готовимся к досрочным выборам, думаю, что завтра мы утвердим генерального секретаря парламента, завтра же мы начинаем работу по принятию других законодательных инициатив, мы не собираемся распускать парламент, он дееспособен и был выбран законно. Правительство приступает к своим обязанностям и мы тоже будем работать" - сказала Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova.

Она также отметила, что отметила, что двери парламента открыты для демократов, которые должны присутствовать на заседаниях.

"Мы публично приглашали всех на заседание парламента, демократы могли прийти и высказать свою точку зрения. Двери для них открыты, они должны находиться в парламенте, с понедельника надо идти на работу", - сказала Гречаный в эфире телеканала RTR Moldova. Для демократов в парламенте оставлено место вице-спикера, а также должности в ряде парламентских комиссий.

Кроме того, Гречаный приветствовала решение Евросоюза, выразившего поддержку парламентскому большинству и новому правительству.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.