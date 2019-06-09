Додон поприветствовал решение Евросоюза по избранию кабмина Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон приветствует решение Евросоюза, который официально признал возглавляемое Майей Сандой правительство и выразил готовность работать со всеми ветвями власти в стране.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

"Приветствую официальное заявление Европейского союза, озвученное верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что Евросоюз одобрил, в том числе, и решения парламентского большинства, созданного из 61 депутата от Соцпартии и блока ACUM.

"Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе, парламентом и правительством как во внутренней политике, так и во внешней", - добавил Додон.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.