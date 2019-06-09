Санду поприветствовала решение Евросоюза по ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Новый премьер Молдавии Майя Санду приветствует решение Евросоюза, который официально признал возглавляемое правительство.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан заявили, что ЕС принял к сведению формирование новой правительственной коалиции в Молдавии и готов работать с демократически законным кабинетом министров.

"Приветствую решение верховного представителя ЕС по внешней политике Фредерики Могерини и европейского комиссара по политике соседства и расширения ЕС Йоханнеса Хана в связи с политической ситуацией в Молдавии. Европейский союз официально признал правительство, одобренное вчера парламентом. Это важный шаг - дополнительный аргумент для того, чтобы прежнее руководство страны мирно передало власть", - сказала Санду в воскресенье на брифинге.

Премьер выразила уверенность, что в ближайшее время похожие реакции последуют от других международных партнеров, которые хотят, чтобы в Молдавии не было дестабилизации.

"Хочу уверить, что в отличие от прошлого правительства, мы выполним все обязательства, взятые на себя при утверждении соглашения об ассоциации с ЕС. Мирная передача власти - это единственный путь разрешения политического кризиса в Молдавии", - добавила глава кабмина. Санду отметила, что Демпартия как парламентская оппозиция была приглашена к переговорам по вопросу передачи власти.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демпартии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.