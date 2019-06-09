Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в крайне тяжелом состоянии

УФА, 9 июн - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при стрельбе у автовокзала Уфы, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Ранее башкирская полиция сообщила, что в районе уфимского автовокзала "Южный", 25-летний житель Уфимского района выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку "Лады Приоры". В результате 25-летний водитель погиб на месте происшествия, 24-летняя пассажирка с ранением госпитализирована. Ведомство отмечало, что конфликт произошел на бытовой почве.