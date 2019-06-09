МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам "Кинотавра", отметив, что фестиваль, открывшийся в воскресенье в Сочи, определяет облик российской киноиндустрии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

"Сегодня на красной дорожке фестиваля и признанные мастера, и начинающие режиссёры. А в конкурсной программе – картины самых разных жанров, серьёзные авторские работы и интересные дебюты. Каждый фильм готов удивить актуальностью, особым взглядом, неординарными художественными решениями. Но главное – всё, что в течение нескольких дней в Сочи увидят зрители, определит, каким будет российский кинематограф завтра", - говорится в тексте телеграммы.

По словам Медведева, уже 30 лет "Кинотавр" определяет облик киноиндустрии России, является авторитетной дискуссионной площадкой, местом больших открытий, где всегда рады талантам, мастерству и безупречному вкусу.