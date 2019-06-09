Путин поприветствовал участников фестиваля "Кинотавр"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", отметив, что фестиваль вырастил множество талантливых и ярких мастеров, сообщила пресс-служба Кремля.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

"За прошедшее время фестиваль обрел крепкие традиции, зарекомендовал себя одним из наиболее авторитетных отечественных форумов, демонстрирующих глубокое, качественное, интересное кино. Взрастил целую когорту талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках", - говорится в тексте приветствия.

Также президент добавил, что фестиваль - это всегда большое, праздничное событие для жителей Сочи, для всех поклонников киноискусства в России.