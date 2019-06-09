Температура воздуха в Москве достигла максимума с начала года

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве вновь достигла максимума с начала года и составила 31 градус, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

"В 16.00 максимальная температура на станции ВДНХ в Москве была 31,0 градуса. На Балчуге, тоже московской метеостанции, но не основной - 31,1", - сказал Тишковец.

По его словам, воскресенье стало самым теплым днём с начала года, хотя эта температура не дотягивает до рекорда 1948 года в 32,2 градуса. Он отметил, что предыдущие два дня также были аномально жаркими, максимальная температура в пятницу и субботу составила 30,9 градуса.

Синоптик добавил, что воскресенье станет последним днём в череде аномально жарких дней. "Сегодня, я бы сказал, такой венец, завершающий финал в череде этой пятидневной жары, которая наблюдается в европейской России", - добавил Тишковец.