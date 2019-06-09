Выступление "Машины времени" в День России отменили

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Ранее об отмене выступления написал Андрей Макаревич в Facebook. По его словам, "кто-то кому-то позвонил". В свою очередь, Чернин уточнил, что ему звонили из компании "Арс".
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Как рассказал пресс-секретарь в интервью Ura.ru, организаторы решили, что Макаревич может сказать что-то неудобное в прямом эфире.
Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменной выступления.
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В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Макаревич добавил, что организаторы концерта сверстали программу выступлений, вычеркнув "Машину времени" из списка участников.
Музыкант посоветовал журналистам получить разъяснения по сложившейся ситуации у организаторов концерта, так как сам не располагает подробностями.