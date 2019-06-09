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РИА Новости

Выступление "Машины времени" в День России отменили

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Ранее об отмене выступления написал Андрей Макаревич в Facebook. По его словам, "кто-то кому-то позвонил". В свою очередь, Чернин уточнил, что ему звонили из компании "Арс".
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Как рассказал пресс-секретарь в интервью Ura.ru, организаторы решили, что Макаревич может сказать что-то неудобное в прямом эфире.
Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменной выступления.
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В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Макаревич добавил, что организаторы концерта сверстали программу выступлений, вычеркнув "Машину времени" из списка участников.
Музыкант посоветовал журналистам получить разъяснения по сложившейся ситуации у организаторов концерта, так как сам не располагает подробностями.
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Шоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Я откровенно рад этому- не место в такой день Макаревичу выступать. А если честно, то гнать его из страны надо, как это было ранее. Жить в России надо заслужить.
9 июня, 19:04
barabashkg
11720009
И правильно. А то прогнулся Макаревич "под изменчивый мир", теперь пожинает плоды. Вообще забыть про него. Навсегда.
9 июня, 19:06
Марина Даниленкова
109600010
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