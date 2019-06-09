Выступление "Машины времени" в День России отменили

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Компания "Арс" отменила выступление группы "Машина времени" у стен Кремля на концерте в День России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Ранее об отмене выступления написал Андрей Макаревич в Facebook. По его словам, "кто-то кому-то позвонил". В свою очередь, Чернин уточнил, что ему звонили из компании "Арс".

Как рассказал пресс-секретарь в интервью Ura.ru , организаторы решили, что Макаревич может сказать что-то неудобное в прямом эфире.

Представитель коллектива добавил, что это его личное мнение.По словам Чернина, музыканты не расстроились в связи с отменной выступления.

В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Макаревич добавил, что организаторы концерта сверстали программу выступлений, вычеркнув "Машину времени" из списка участников.