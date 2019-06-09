Женщина голосует на внеочередных выборах президента Казахстана в посольстве Казахстана в Москве. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Казахстане на 17.00 мск составила 77%, сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

"По состоянию на 20.00 (17.00 мск - ред.) избирательные бюллетени получили 77% от общего числа избирателей", - сказала Мустафина на брифинге в ЦИК.

Явка избирателей на досрочных выборах президента Казахстана в 2015 году составила 95,22%.

Это шестые по счету президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.