Власти Румынии призвали молдавских политиков к диалогу и сдержанности

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис и правительство в Бухаресте призывают политические силы в Молдавии к ответственному диалогу, чтобы разрешить политический кризис.

"Кризисную ситуацию можно решить в пользу граждан Республики Молдова только путем ответственного диалога всех политических сил, которые должны вести себя спокойно и сдержанно в этот период и, таким образом, поставить на первый план политическую стабильность в стране", - говорится в сообщении Йоханниса, опубликованного на сайте администрации румынского президента.

В документе подчеркивается, что для продолжения европейского пути Молдавии очень важна стабильность. От этого зависит реализация многих реформ, в том числе в вопросах юстиции и государственного администрирования.

"Правительство Румынии следит за политической эволюцией в Молдавии. Румыния, как государство, которое председательствует в Совете ЕС и которое поддерживает европейский вектор Республики Молдова, призывает все политические силы соблюдать демократичный процесс и уважать волю граждан, выраженную на выборах в феврале 2019 года", - отмечено в заявлении правительства.

Кабмин Румынии считает, что Молдавии нужно "политически согласованное решение", которое обеспечит процветание граждан страны.