Власти Румынии призвали молдавских политиков к диалогу и сдержанности

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис и правительство в Бухаресте призывают политические силы в Молдавии к ответственному диалогу, чтобы разрешить политический кризис.
"Кризисную ситуацию можно решить в пользу граждан Республики Молдова только путем ответственного диалога всех политических сил, которые должны вести себя спокойно и сдержанно в этот период и, таким образом, поставить на первый план политическую стабильность в стране", - говорится в сообщении Йоханниса, опубликованного на сайте администрации румынского президента.
В документе подчеркивается, что для продолжения европейского пути Молдавии очень важна стабильность. От этого зависит реализация многих реформ, в том числе в вопросах юстиции и государственного администрирования.
"Правительство Румынии следит за политической эволюцией в Молдавии. Румыния, как государство, которое председательствует в Совете ЕС и которое поддерживает европейский вектор Республики Молдова, призывает все политические силы соблюдать демократичный процесс и уважать волю граждан, выраженную на выборах в феврале 2019 года", - отмечено в заявлении правительства.
Кабмин Румынии считает, что Молдавии нужно "политически согласованное решение", которое обеспечит процветание граждан страны.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.