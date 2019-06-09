Глава Ростеха назвал заявления США об С-400 недобросовестной конкуренцией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в эфире телеканала НТВ назвал "недобросовестной конкуренцией" заявление США о несовместимости системы С-400 со стандартами НАТО.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят Турции санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35 и что Анкара не откажется от планов покупать С-400.