За три дня в столице Судана жертвами преступников стали 11 человек

КАИР, 9 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек за последние трое суток стали жертвами разгула преступности в столице Судана, заявили, как сообщает портал "Cairo24", в министерстве здравоохранения страны.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Действия силовиков привели к гибели десятков людей, оппозиция начала бессрочную акцию гражданского неповиновения. Последние события привели к небывалому росту преступности в суданской столице. -0-