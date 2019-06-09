ВСУ разместили вооружение в населенном пункте в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили вооружение в населенном пункте в Донбассе, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Нашей разведкой зафиксировано размещение двух зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и двух 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" в населённом пункте Черенко вблизи жилых домов. Эту информацию также подтверждают представители СММ ОБСЕ", - сказал Басурин.
Он предположил, что данная техника будет использоваться военнослужащими 36 бригады вооруженных сил Украины для обстрелов населенных пунктов на юге ДНР.