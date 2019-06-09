Пушков назвал роспуск парламента в Молдавии попыткой госпереворота

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает роспуск парламента и назначение досрочных выборов в Молдавии попыткой государственного переворота.
"В Молдавии попытка госпереворота: незаконно распущен парламент, объявлены новые выборы. В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд. Как только прозападные либералы проигрывают, они прибегают к любому нарушению закона, дабы сохранить власть", - написал Пушков в Twitter.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM по итогам февральских выборов сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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