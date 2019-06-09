Лавров надеется, что в споре США и Китая победит взаимоуважение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" прокомментировал пословицу о борьбе тигров, которую президент Владимир Путин озвучил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Во время ПМЭФ Путина спросили, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном. Глава государства в качестве ответа озвучил китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
"Должна победить дружба, но если не дружба, то взаимное уважение на основе консенсуса и баланса интересов", - сказал министр, отвечая на вопрос, кто же в итоге победит в схватке "двух тигров".
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