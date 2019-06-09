Волкер пожелал Кучме успехов на переговорах по Донбассу

КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пожелал представителю Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леониду Кучме успехов в работе, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Она сообщила, что на этой неделе в адрес Кучмы поступило обращение от команды Волкера.

"Мы поражены его самоотверженностью и целеустремлённостью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - цитирует Олифер обращение.