Песков: говорить о координации Россией и Китаем усилий против США неверно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Говорить о том, что Россия и Китай координируют свои усилия против США — это в корне неверно, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отличительной чертой российско-китайского партнёрства является ненаправленность этого партнёрства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США — это в корне неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о консолидации усилий России и Китая в отношении США.
7 июня, 19:17Мы за многополярный мир. Россия и Китай развивают отношенияПрезидент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Зайцев, обе страны декларируют направленные именно на поддержание этой стабильности внешнеполитические тезисы.
По словам пресс-секретаря главы государства, у Китая и у России свои отношения с США, которые строятся исходя из сложившихся проблем.
"И Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай собственно находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном, у нас с американцами свои проблемы. Они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами", - добавил Песков.