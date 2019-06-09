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РИА Новости

Песков: говорить о координации Россией и Китаем усилий против США неверно

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Говорить о том, что Россия и Китай координируют свои усилия против США — это в корне неверно, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отличительной чертой российско-китайского партнёрства является ненаправленность этого партнёрства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США — это в корне неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о консолидации усилий России и Китая в отношении США.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 19:17
Мы за многополярный мир. Россия и Китай развивают отношенияПрезидент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Зайцев, обе страны декларируют направленные именно на поддержание этой стабильности внешнеполитические тезисы.
По словам пресс-секретаря главы государства, у Китая и у России свои отношения с США, которые строятся исходя из сложившихся проблем.
"И Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай собственно находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном, у нас с американцами свои проблемы. Они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами", - добавил Песков.
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Дмитрий ПесковКитайРоссияСШАВ мире
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