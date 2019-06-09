Песков: говорить о координации Россией и Китаем усилий против США неверно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Говорить о том, что Россия и Китай координируют свои усилия против США — это в корне неверно, заявил в интервью программе Говорить о том, что Россия и Китай координируют свои усилия против США — это в корне неверно, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Отличительной чертой российско-китайского партнёрства является ненаправленность этого партнёрства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США — это в корне неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о консолидации усилий России и Китая в отношении США.

По словам пресс-секретаря главы государства, у Китая и у России свои отношения с США, которые строятся исходя из сложившихся проблем.