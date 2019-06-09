Явка на выборах в Казахстане по данным на 11.00 мск составила 51,8%

Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019

НУР-СУЛТАН, 9 июн - РИА Новости. Явка на выборах президента Казахстана на 14.00 (11.00 мск) составила 51,8%, сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина.

"По состоянию на 14.00 (11.00 мск - ред.) избирательные бюллетени получили 51,8% от общего количества избирателей", - сказала Баймолдина на брифинге.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта . Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.