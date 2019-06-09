В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 884 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 341 человек (женщин – 103, детей – 174), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 543 человека (женщин – 163, детей – 277)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии за сутки вернулись четыре человека.