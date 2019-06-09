В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 884 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 341 человек (женщин – 103, детей – 174), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 543 человека (женщин – 163, детей – 277)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии за сутки вернулись четыре человека.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали два гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.